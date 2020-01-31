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Факти / Україна / Політика

США ніколи не визнають намагання Росії анексувати Крим – Помпео

Держсекретар США Майк Помпео на офіційній зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що Україна – це фактично фортеця між Східною Європою та авторитаризмом.

– Зараз США працють над тим, щоб в Україні було верховенство права. Ми продовжуємо підтримувати сильні антикорупційні зусилля України, – зазначив Помпео.

Також представник Білого дому обговорив із Володимиром Зеленським стосунки між Росією та Україною.

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– Ми продовжуємо підтримувати Україну зі вступом в НАТО і Європейський Союз. Ми випустили кримську декларацію.

США ніколи не визнають спроби Росії анексувати Крим. Росія ніколи не повинна стояти на шляху демократії і обмежувати права українців, – підкреслив Майк Помпео.

Нагадаємо, у зв’язку з візитом Помпео у Києві з 30 січня до 1 лютого можуть тимчасово обмежити дорожній рух.

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