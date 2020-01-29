ТКГ домовилася відновити пошуки зниклих безвісти на Донбасі

Учасники Тристоронньої контактної групи на засіданні у Мінську 29 січня не дійшли згоди щодо трьох нових ділянок розведення сил і засобів на Донбасі, однак попередньо домовилися про розведення у районі КПВВ Гнутово.

Зустріч Тристоронньої контактної групи була останньою, де взяв участь Мартін Сайдік. Він передав повноваження спеціального представника діючого глави ОБСЄ в ТКГ та в Україні Хайді Грау.

В гуманітарній підгрупі продовжують роботу з взаємного звільнення людей, яку було успішно проведено 29 грудня 2019 року.

– Досягнуто домовленості щодо відновлення пошуку зниклих безвісти: до наступного засідання ТКГ в Мінську буде опрацьовано відповідні пропозиції щодо механізму організації цієї роботи за участі міжнародних організацій, в тому числі Міжнародного Комітету Червоного Хреста, – зазначила прес-секретар Леоніда Кучми.

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Під час засідання ТКГ українська сторона чітко заявила: вирішення проблем безпеки – припинення вогню, виведення збройних формувань і військової техніки, а також встановлення контролю за кордоном – є основним для виконання Мінських угод.

– Світовий досвід врегулювання збройних конфліктів показує, що без встановлення державою контролю за своїм кордоном досягти миру неможливо, – наголосив Леонід Кучма.

Домовлено продовжити роботу задля вирішення блоку безпекових питань, які є ключовими для України та світової спільноти.

Раніше Мартін Сайдік заявив, що Росія, всупереч її заявам, є стороною конфлікту на Донбасі.

Джерело: Дарка Оліфер