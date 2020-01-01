В Україні набув чинності Виборчий кодекс: що він передбачає

1 січня 2020 року розпочинає діяти Виборчий кодекс, який передбачає пропорційну систему виборів з відкритими списками та гарантує гендерний баланс.

Виборчий кодекс набуває чинності 1 січня 2020 року, за винятком декількох підпунктів перехідних положень, один із яких починає діяти з 1 липня 2020 року.

Положення, щодо здійснення повноважень органів адміністрування та ведення держреєстру виборців регіональними та територіальними представництвами ЦВК, набирають чинності наступного дня після ухвалення ЦВК рішення про початок роботи її представництв.

Закон передбачає пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними списками.

Згідно з документом, виборці на виборах г олосуватимуть не тільки за партію, а за конкретного кандидата в списку партії.

– Вибори народних депутатів України здійснюються на засадах пропорційної системи відповідно до єдиних списків кандидатів в депутати в загальнонаціональному виборчому окрузі, з яких формуються регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від партій, – йдеться в законі.

Кодекс гарантує, що перші дев’ять кандидатів партійного списку, потрапляють до парламенту, якщо партія подолала п’ятивідсотковий бар’єр.

Під час формування партійних списків, політичні сили зобов’язані дотримуватися гендерного балансу: в кожній п’ятірці кандидатів має бути не менше двох осіб кожної статі.

– Під час формуванн загальнодержавного та регіональних виборчих списків партія повинна забезпечити присутність у кожній п’ятірці кожного виборчого списку чоловіків і жінок (не менше двох кандидатів кожної статі), – йдеться в Кодексі.

Відповідно до закону, чергові вибори до ВР проходять в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень парламенту.

Позачергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю 60-денного терміну після опублікування указу президента про дострокове припинення повноважень ВР.

Відповідно до Кодексу, вибори президента України можуть бути черговими, позачерговими та повторними.

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Чергові вибори президента проходять в останню неділю березня п’ятого року повноважень президента і призначає їх ВР.

Позачергові та повторні вибори президента проходять в останню неділю 90-денного терміну з дня їхнього призначення ВР.

Згідно з Виборчим кодексом, одна і та сама особа не може бути президентом України більше ніж два терміни поспіль.

– Особа, яка двічі поспіль обиралася на пост президента України не може бути висунута кандидатом на цю посаду, – йдеться у Виборчому кодексі.

Особа, повноваження якої на посаді президента припинені достроково з підстав, встановлених Конституцією, не може бути висунута кандидатом на пост президента на позачергових виборах, призначених у зв’язку з зазначеним припиненням повноважень.

У законі також зазначається, що офіційними спостерігачами на виборах не можуть бути громадяни або піддані держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом.

У Кодекс до статті про спільне виборче право внесено норму, згідно з якою право голосу на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим мають право виборці, які проживають на території АРК.

Право голосу на виборах депутатів місцевих рад та міського голови мають виборці, які належать до відповідної територіальної громади.

Право голосу на додаткових виборах депутатів місцевих рад мають виборці, які належать до територіальної громади.

Відповідно до закону, громадяни України, які проживають за кордоном, а також особи, визнані судом недієздатними, та громадяни України, які за рішенням суду знаходяться в місцях позбавлення волі не мають права голосу на місцевих виборах.

Відповідно до закону, ЦВК і територіальні виборчі комісії можуть для перевірки наявності або відсутності підстав для ухвалення рішення про реєстрацію або про скасування реєстрації кандидатів здійснювати запити в МВС, МЗС, Держприкордонслужбу, Державну судову адміністрацію.

– Суб’єкти, яким адресовано цей запит, зобов’язані невідкладно, але не більше, ніж протягом двох днів з дня його надходження, надати Виборчій комісії відповідну інформацію, – наголошується в законопроекті.

Водночас відсутність відповіді на запит не є підставою для ухваленнярішення про реєстрацію або про скасування в реєстрації кандидата на відповідних виборах.

Контроль над звітами про надходження і використання коштів виборчих фондів на загальнодержавних і місцевих виборах здійснює Національне агентство з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про Виборчий кодекс, ухвалений парламентом з його пропозиціями 19 грудня.