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Факти / Україна / Політика

В Україні більше не діє депутатська недоторканність

З 1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон про скасування депутатської недоторканності.

В Україні більше не діє депутатська недоторканність

Згідно з ухваленими змінами, стаття 80 Конституції України не містить положень про те, що народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність.

Вони не можуть без згоди Верховної Ради бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

Водночас, народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Читайте: Скасування депутатської недоторканості: що змінеться і як працюватиме 

Крім того, напередодні нового року президент України Володимир Зеленський підписав ухваленй Радою закон, що привів у відповідність з Конституцією законодавство в частині недоторканності нардепів.

Так, клопотання про дозвіл на затримання, запобіжний захід (утримання під вартою, домашній арешт), проведення інших слідчих розшукових дій повинні бути узгоджені з генеральним прокурором.

Вести досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих проти народних депутатів, мають право слідчі НАБУ і центрального апарату ГБР.

Раніше НАБУ та САП закликали ветувати скасування депутатської недоторканності.

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