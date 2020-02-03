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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Як відрізнити підроблені 200 грн від справжніх

Нацбанк України нещодавно вилучив цілу партію 200-гривневих фальшивих купюр. Вони, на перший погляд, бездоганні. Від оригіналу без спецільного обладнання і не відрізниш.

Але заступник керівника відділу дослідження та захисту грошей НБУ Михайло Луценко пояснює, як це можна зробити:

– Водяний знак відрізняється від справжнього. У підробці відсутній світлий елемент водяного знаку та не співпадають частини наскрізного захисного елементу.  Під час зміни кута нахилу підробки ми не спостерігаємо зміни кольору з бузкового на оливково-зелений, – говорить експерт.

Він також додає, що для касирів супермаркету ситуація простіша, бо підробку вони можуть виявити під ультрафіолетовим сканером, а от пересічним громадянам потрібно бути уважнішими.

Читайте: Фальшиві гроші в Україні: скільки їх і чим відрізняються від справжніх

У Нацбанку повідомляють, що через почастішання випадків виявлення фальшивих купюр регулятор вводить в обіг нові і посилює їхній захист.

Так, нові 1000 грн підробити найважче. Банконота, окрім багатотонового водяного знаку та захисної стрічки, тепер має оптично-змінний 3D-елемент.

Та все ж експерти радять бути особливо пильними під час розрахунку готівкою і обов’язково передивлятися всі купюри на місці.

Раніше Факти ICTV писали, які банкноти євро підробляють найбільше.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: НБУ

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