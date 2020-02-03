Как отличить поддельные 200 грн от настоящих

Нацбанк Украины недавно изъял целую партию 200-гривневых фальшивых купюр. Они, на первый взгляд, безупречны. От оригинала без специального оборудования и не отличишь.

Но заместитель руководителя отдела исследования и защиты денег НБУ Михаил Луценко объясняет, как это можно сделать:

– Водяной знак отличается от настоящего. В подделке отсутствует светлый элемент водяного знака и не совпадают части сквозного защитного элемента. При изменении угла наклона подделки мы не наблюдаем изменения цвета с сиреневого на оливково-зеленый, – говорит эксперт.

Он также добавляет, что для кассиров супермаркета ситуация проще, потому что подделку они могут обнаружить под ультрафиолетовым сканером, а вот гражданам нужно быть внимательнее.

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В Нацбанке сообщают, что из-за участившихся случаев обнаружения фальшивых купюр регулятор вводит в обращение новые и усиливает их защиту.

Так, новые 1000 грн подделать труднее. Банконота, кроме многотонового водяного знака и защитной ленты, теперь имеет оптически переменный 3D-элемент.

И все же эксперты советуют быть особенно бдительными при расчете наличными и обязательно пересматривать все купюры на месте.

Ранее Факты ICTV писали, какие банкноты евро подделывают больше всего.