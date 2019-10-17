Як відрізнити фальшиві гроші від справжніх та які купюри виготовляються найчастіше в Україні – читайте в матеріалі сайту Факти ICTV.
Україною гуляє величезна кількість фальшивих грошей.
Ними розраховуються у магазинах, розмінюють у нелегальних обмінниках, виплачують у конвертах і дають на хабарі.
У тіньовій економіці підробки займають п’яту частину всіх грошей. В Україні навіть відкривають несправжні пункти обміну для збуту фальшивої валюти.
Чи справді підробки почали бути настільки якісними, що їх важко відрізнити навіть професіоналу? Які валюти і номінали зловмисники використовують найчастіше?
Читайте детальніше в матеріалі Фактів ICTV.
Які купюри підробляють в Україні
У коментарі Фактам ICTV НБУ відзначає, що в Україні наразі падає рівень підробленої нацвалюти.
На 1 млн шт. справжньої гривні припадає близько 2,5 шт. підробленої.
У Євросоюзі показник підробок євро також знижується.
Гривня
В Україні 98% вилученої з обігу минулого року несправжньої валюти припадає на банкноти чотирьох номіналів:
- 500 грн (46% )
- 100 грн (27%)
- 50 грн (15%)
- 200 грн (11%)
Іноземна валюта:
Серед вилучених з обігу підроблених банкнот іноземної валюти переважають: долари США (78% ), євро (17%), російські рублі (4%), швейцарські франки та англійські фунти стерлінгів (1%).
Переважна кількість вилучених з обігу підроблених банкнот іноземної валюти припадає на банкноти номіналом 100 доларів США, 50 та 200 євро і 5 тис. російських рублів.
10% від таких купюр є досить якісними підробками, які можна відрізнити лише на спеціальній машині. Буває, що навіть не з першого разу показує фальшивку.
Фото: ГПУ
Як підробляють та куди їх дівати
81% підроблених банкнот – низької якості. Їх виготовляють копіювальною чи комп’ютерною технікою. 19% виготовлені поліграфічним способом.
Якщо хтось підозрює, що купюри несправжні, він може звернутися до банку, щоб їх перевірили безкоштовно у НБУ, після цього гроші будуть повернуті.
Підроблені банкноти національної та іноземної валюти вилучаються без відшкодування їх вартості.
Їх передають поліції для проведення розслідувань.
Фото: Поліція Запорізької області – затримання групи фальшивомонетників
Як відрізнити фальшиві гроші
Система захисту гривні має рівень провідних валют світу.
Є елементи, що дозволяють виявляти підроблені гроші. Щоб розпізнати підроблені банкноти, треба добре знати ці елементи захисту.
- Водяні знаки – зображення, що видимі під час розглядання банкноти проти світла.
Наприклад, зображення портрета, що повторює портрет, надрукований на лицьовому боці банкноти.
Плюс зображення цифрового позначення номіналу або графічного знака гривні.
- Занурена в товщу паперу захисна стрічка, на якій розміщуються позитивні і негативні тексти та мікротексти.
- Рельєфні зображення на поверхні банкнот, що визначаються пальцями рук на дотик.
- Приховане зображення – цифрове позначення номіналу, що стає видимим під час розглядання банкноти під гострим кутом зору до джерела світла.
- Наскрізний елемент – це зображення, що виконані в одному місці з лицьового та зворотного боків банкноти і суміщаються або доповнюють одне одного під час розглядання проти світла.
- Зображення, виконані оптично-змінними фарбами, що змінюють колір під час розглядання банкноти під різними кутами зору.
Важливо завжди перевіряти кілька елементів, а не заспокоюватися, що банкнота справжня, коли перевірили один.
З 25 жовтня 2019 виходить в обіг купюра у 1000 грн.
Ми також поговорили з Нацполіцією та дізналися, звідки найчастіше приїжджають підробки в Україну та хто страждає від збуту такої валюти.
Так, в Україні найчастіше поліція виявляє факт збуту. Коли особа приходить обміняти готівкові кошти, які виявляються підробними.
Таке часто трапляється у період літніх відпусток, коли українці повертаються з інших країн або з заробіток привозять іноземну валюту.
– Обмін валют контролює безпосередньо НБУ, будь-яка установа, яка хоче цим займатися, повинна мати ліцензію банку. Тому ми строго не рекомендуємо обмінювати гроші у неперевірених місцях, – відзначає працівник поліції.
Є великий ризик стати тим, через кого шахраї збуватимуть підробні гроші. За словами поліції, вони мають велику кількість подібних заяв на рік.
Проблема в тому, що такі незаконні пункти обміну часто бувають “одноденними”, тому наступного дня на місці, де ви обміняли гроші, не лишиться й жодного натяку на його існування.
А ось що стосується факту виготовлення, то стабільно два-три рази на рік з’являються великі групи осіб, які виготовляють підробки.Читайте: Курс долара на 2020 рік – прогноз НБУ, уряду та експертів
Поліція також підтвердила той факт, що несправжні українські гривні часто виготовляють за кордоном. Наприклад, правоохоронні органи Румунії та Болгарії знаходили підробні купюри по 200/500 гривень.
Такі “компанії” можуть масово виготовляти несправжні гроші на замовлення.
До речі, найбільше підробних євро виготовляють у центральній частині Італії, де щомісяця бувають мільйони туристів, які ненавмисно стають учасниками збуту фальшивок.
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