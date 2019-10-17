Як відрізнити фальшиві гроші від справжніх та які купюри виготовляються найчастіше в Україні – читайте в матеріалі сайту Факти ICTV.

Україною гуляє величезна кількість фальшивих грошей.

Ними розраховуються у магазинах, розмінюють у нелегальних обмінниках, виплачують у конвертах і дають на хабарі.

У тіньовій економіці підробки займають п’яту частину всіх грошей. В Україні навіть відкривають несправжні пункти обміну для збуту фальшивої валюти.

Чи справді підробки почали бути настільки якісними, що їх важко відрізнити навіть професіоналу? Які валюти і номінали зловмисники використовують найчастіше?

Читайте детальніше в матеріалі Фактів ICTV.

Які купюри підробляють в Україні

У коментарі Фактам ICTV НБУ відзначає, що в Україні наразі падає рівень підробленої нацвалюти.

На 1 млн шт. справжньої гривні припадає близько 2,5 шт. підробленої.

У Євросоюзі показник підробок євро також знижується.

Гривня

В Україні 98% вилученої з обігу минулого року несправжньої валюти припадає на банкноти чотирьох номіналів:

500 грн (46% )

100 грн (27%)

50 грн (15%)

200 грн (11%)

Іноземна валюта:

Серед вилучених з обігу підроблених банкнот іноземної валюти переважають: долари США (78% ), євро (17%), російські рублі (4%), швейцарські франки та англійські фунти стерлінгів (1%).

Переважна кількість вилучених з обігу підроблених банкнот іноземної валюти припадає на банкноти номіналом 100 доларів США, 50 та 200 євро і 5 тис. російських рублів.

10% від таких купюр є досить якісними підробками, які можна відрізнити лише на спеціальній машині. Буває, що навіть не з першого разу показує фальшивку.

Фото: ГПУ

Як підробляють та куди їх дівати

81% підроблених банкнот – низької якості. Їх виготовляють копіювальною чи комп’ютерною технікою. 19% виготовлені поліграфічним способом.

Якщо хтось підозрює, що купюри несправжні, він може звернутися до банку, щоб їх перевірили безкоштовно у НБУ, після цього гроші будуть повернуті.

Підроблені банкноти національної та іноземної валюти вилучаються без відшкодування їх вартості.

Їх передають поліції для проведення розслідувань.

Фото: Поліція Запорізької області – затримання групи фальшивомонетників

Як відрізнити фальшиві гроші

Система захисту гривні має рівень провідних валют світу.

Є елементи, що дозволяють виявляти підроблені гроші. Щоб розпізнати підроблені банкноти, треба добре знати ці елементи захисту.

Водяні знаки – зображення, що видимі під час розглядання банкноти проти світла.

Наприклад, зображення портрета, що повторює портрет, надрукований на лицьовому боці банкноти.

Плюс зображення цифрового позначення номіналу або графічного знака гривні.

Занурена в товщу паперу захисна стрічка, на якій розміщуються позитивні і негативні тексти та мікротексти.

Рельєфні зображення на поверхні банкнот, що визначаються пальцями рук на дотик.

Приховане зображення – цифрове позначення номіналу, що стає видимим під час розглядання банкноти під гострим кутом зору до джерела світла.

Наскрізний елемент – це зображення, що виконані в одному місці з лицьового та зворотного боків банкноти і суміщаються або доповнюють одне одного під час розглядання проти світла.

Зображення, виконані оптично-змінними фарбами, що змінюють колір під час розглядання банкноти під різними кутами зору.

Важливо завжди перевіряти кілька елементів, а не заспокоюватися, що банкнота справжня, коли перевірили один.

З 25 жовтня 2019 виходить в обіг купюра у 1000 грн.

Ми також поговорили з Нацполіцією та дізналися, звідки найчастіше приїжджають підробки в Україну та хто страждає від збуту такої валюти.

Так, в Україні найчастіше поліція виявляє факт збуту. Коли особа приходить обміняти готівкові кошти, які виявляються підробними.

Таке часто трапляється у період літніх відпусток, коли українці повертаються з інших країн або з заробіток привозять іноземну валюту.

– Обмін валют контролює безпосередньо НБУ, будь-яка установа, яка хоче цим займатися, повинна мати ліцензію банку. Тому ми строго не рекомендуємо обмінювати гроші у неперевірених місцях, – відзначає працівник поліції.

Є великий ризик стати тим, через кого шахраї збуватимуть підробні гроші. За словами поліції, вони мають велику кількість подібних заяв на рік.

Проблема в тому, що такі незаконні пункти обміну часто бувають “одноденними”, тому наступного дня на місці, де ви обміняли гроші, не лишиться й жодного натяку на його існування.

А ось що стосується факту виготовлення, то стабільно два-три рази на рік з’являються великі групи осіб, які виготовляють підробки.

Поліція також підтвердила той факт, що несправжні українські гривні часто виготовляють за кордоном. Наприклад, правоохоронні органи Румунії та Болгарії знаходили підробні купюри по 200/500 гривень.

Такі “компанії” можуть масово виготовляти несправжні гроші на замовлення.

До речі, найбільше підробних євро виготовляють у центральній частині Італії, де щомісяця бувають мільйони туристів, які ненавмисно стають учасниками збуту фальшивок.

Нагадаємо, як не віддати гроші фальшивому банку.

Валерія Маліцька