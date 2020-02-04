Курс гривні в лютому може коливатися в діапазоні 24,5–25,5 грн за долар. Баланс сил на ринку визначатимуть пропозиція Мінфіну щодо прибутковості боргових облігацій, активність експортерів, а також кон’юнктура на світових ринках.

Такий прогноз дають аналітики Forex Club.

Ринки, що розвиваються, до яких відноситься Україна, відчуватимуть брак уваги з боку інвесторів, які на тлі зростаючих ризиків, починають переказувати кошти в більш безпечні активи, включаючи долар та золото.

– Нерезидентів стримує висока вартість гривні і прибутковість боргових облігацій, що стрімко знижується. На останньому розміщенні ОВДП пропозиція прибутковості нижче 10% вже не так оптимістично зустрічалася інвесторами. Привабливість вкладень обмежує і намір НБУ знизити облікову ставку до кінця 2020 року до 7%. Тому для підтримки попиту Міністерству фінансів, ймовірно, доведеться повернуться до більш високої ставки за прибутковістю, – зазначає Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики Forex Club.

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Експортери в свою чергу продовжують зазнавати труднощів через сильну гривню. І хоча в січні курс ослаблений, він все ще залишається високим для зміни тенденції.

Короткострокову підтримку гривні надає сприятлива погода, яка знижує потребу в імпорті газу, а також низькі ціни на енергоресурси на світових ринках, що стримує сукупні розміри імпорту енергоносіїв.

У довгостроковій перспективі гривня зберігає залежність від припливу інвестицій у зв’язку з очікуваним відкриттям ринку землі, великою приватизацією і запуском концесійних проєктів.

Раніше НБУ назвав причини, чому гривня падає після стрімкого зростання.

Джерело: Finance.ua