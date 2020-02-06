Марусі Звіробій повідомили про підозру через погрози Зеленському

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили Марусі Звіробій про підозру у загрозі вбивством президенту України Володимиру Зеленському.

Звіробій повідомили про підозру відповідно до ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу України (Погроза вбивством президенту України).

Слідство встановило, що Звіробій, діючи за попередньою змовою з народним депутатом України Софією Фединою, 26 жовтня 2019 року, перебуваючи в одній з кав’ярень Львова, під час онлайн-трансляції спільного відеозвернення через Facebook і YouTube, публічно погрожувала вбивством у президенту Зеленському через його державну діяльність.

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У разі доведення провини, Звіробій загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, 28 листопада агенти ДБР вручили Марусі Звіробій дозвіл на проведення обшуків, а також зажадали здати мобільний телефон. Під час трансляції в соцмережах вона з Фединою припустили, що в одній з поїздок на Донбас Зеленський може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.