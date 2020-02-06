На Львівщині автомобіль збив чотирьох пішоходів, один загинув

У результаті ДТП в Дрогобицькому районі Львівської області одна людина загинула і троє отримали травми.

ДТП сталася увечері 5 лютого в селі Лішня на автодорозі Самбір-Дрогобич. Водій легкового автомобіля Опель з’їхав на узбіччя і наїхав на 4 пішоходів.

– Від отриманих травм 57-річна жінка загинула на місці аварії. Також тілесні ушкодження отримали її 58-річний чоловік, 33-річний син і 7-річний онук, – зазначають в поліції.

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Поліція затримала водія – 25-річного жителя Самбірського району.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).