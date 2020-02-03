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Факти / Надзвичайні події

На Київщині п’яний водій заснув під час втечі з місця ДТП

2 лютого в Київській області в селі Гребінки водій у стані алкогольного сп’яніння потрапив в ДТП і заснув за кермом.

Чоловік на легковому авто врізався в Жигулі. Він здав назад і намагався втекти з місця ДТП.

Читайте: Дві фури та легковики: на Дніпропетровщині масштабна ДТП за участю 7 машин

Під час втечі авто злетіло з дороги і чоловік заснув.

Зараз з’ясовуються всі деталі події.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві автомобіль збив чоловіка на смерть і зник з місця ДТП. Поліцейські не змогли встановити ні машину, яка збила пішохода, ні свідків аварії.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: Київ Оперативний

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