Негода знеструмила понад 40 населених пунктів у двох областях України

Внаслідок ускладнення погодних умов – снігопадів та поривів вітру – в ніч проти 5 лютого у двох областях спрацювала автоматична система захисту ЛЕП.

Через це сталося знеструмлення 41 населеного пункту:

24 – в Одеській;

17 – в Івано-Франківській.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Водночас рух транспорту на автодорогах забезпечено.

Для забезпечення проїзду залучено 773 працівники та 578 одиниць техніки Укравтодору.

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За прогнозавми синоптиків, 5 та 6 лютого очікується ускладнення погодних умов до помаранчевого (ІІ) рівня небезпеки.

Зокрема, у Карпатах сильні снігопади, пориви вітру до 25 м/с, замети та ожеледиця на дорогах.

У центрі, на півдні та сході – дощ з мокрим снігом, пориви до 17-22 м/с, хуртовини, ожеледиця.

7-9 лютого прогнозують послаблення та припинення опадів, а також зниження температури вночі до 7-13° морозу, а вдень – до 1-6° морозу.

На сході та в Карпатах вночі 11-16° морозу, вдень – 5-10° морозу.

Нагадаємо, в Україні найближчими днями очікуються складні погодні умови через циклон Petra.