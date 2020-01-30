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Факти / Україна

Справа Шеремета: поліції доручили провести додаткові слідчі дії

Поліцію зобов’язали провести додаткові слідчі дії у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Відповідне доручення дали прокурори Офісу генерального прокурора, які займаються процесуальним керівництвом у вказаній справі.

Слідчі поліції отримали письмові вказівки, в яких йдеться про необхідність проведення додаткових слідчих (розшукових) дій для встановлення всіх обставин події.

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Поліція також повинна ретельно перевірити аргументи, які надав захист підозрюваних.

Для виконання вказівок визначені чіткі часові рамки, які не оприлюднювали публічно.

За результатами слідчих дій вирішуватимуть питання щодо подальшого просування кримінального провадження у справі Шеремета.

До слова, слідчі планують попросити в Офісу генерального прокурора продовжити терміни досудового розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета, яке повинно завершитися 12 лютого.

Джерело: Офіс генпрокурора

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