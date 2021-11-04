В четверг, 4 ноября, Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны Украины. Накануне представление о его назначении внес в ВР президент Владимир Зеленский.

До этого Резников работал в Кабинете министров на должности вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Накануне парламент уволил его с этой должности.

Что известно об Алексее Резникове – читайте в материале.

Биография

Алексей Резников родился во Львове в 1966 году. Отслужил в армии в воздушно-десантных войсках.

Во Львовском государственном университете имени Ивана Франко получил юридическое образование, после чего стал соучредителем брокерской компании Галицкие ценные бумаги.

В течение трех лет с 1999 года работал заместителем председателя Центра развития украинского законодательства в Киеве. Впоследствии основал собственную юридическую копанию Правис.

С 2008 и до 2014 года Резников был депутатом Киевского горсовета VI созыва, а затем стал председателем Комитета по вопросам восстановления прав реабилитированных.

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19 июня 2014 года Алексея Резникова избрали заместителем городского головы. С апреля 2016 года и до сентября 2018 года работал заместителем председателя КГГА.

Координировал деятельность КГГА в сфере международных отношений, образования, охраны культурного наследия, соцобеспечения, туризма, рекламы, а также отвечал за проведение реформ в сферах децентрализации и местного самоуправления.

С 2015 года был заместителем главы Антикоррупционного совета при столичном городском голове. Входил в состав Целевой команды реформ по децентрализации, местному самоуправлению и региональной политике при Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Отвечал за проведение в Киеве Евровидения (в 2017 году) и финального матча Лиги Чемпионов (в 2018 году).

4 марта 2020 года Верховная Рада назначила Алексея Резникова вице-премьером и главой Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

5 мая 2020 года указом президента Украины № 167/2020 Резников был назначен первым заместителем председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

3 ноября 2021 года Верховная Рада уволила Резникова с должности главы Минреинтеграции.

Декларация

В декларации, поданной весной 2021 года, Алексей Резников указал 10 млн 451 тыс. 753 грн дохода. В частности, заработная плата составила более 10 млн грн.

Также он задекларировал 236 938 грн, $137 734 и €3 520 на банковских счетах, €255 тыс. наличными и $1,1 млн, одолженных третьим лицам.

Алексей Резников владеет двумя квартирами (167,5 и 103,6 кв. м) в Киеве и имеет три автомобиля: AUDI А8 2012 года выпуска, Volkswagen Amarok 2012 года выпуска, Porsche Boxter 2003 года выпуска.