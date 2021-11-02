Чому знадобилися ротації у Кабміні та чи підтримає їх Рада

Розмови про ротації у Кабінеті міністрів розпочалися ще на початку осені. З того часу експерти, інсайдери та навіть члени монобільшості заявляли про підготовку кадрових змін в уряді.

1 листопада відбулося засідання фракції Слуга народу, під час якого погодили усі зміни у Кабміні.

Уже цього тижня у відставку мають піти четверо міністрів, а на їхнє місце поставлять нових керівників.

Факти ICTV розповідають, які зміни погодила фракція Слуга народу і чи знайдуть голоси в Раді.

Кого у відставку

Достеменно відомо було лише про відставку міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського.

– Можу сказати, що щодо пана Абрамовського підстава є, і це – його заява, приватна, про те, що він хоче скласти з себе повноваження. Стосовно інших членів уряду станом на зараз у мене немає підстав говорити про якісь кадрові зміни, – заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу 21 жовтня.

До 1 листопада це був єдиний глава міністерства, який мав подати у відставку. Та перед засіданням монобільшості зареєстрували заяву про звільнення віце-прем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

А нещодавно підтвердилися й чутки про відставку міністра економіки Олексія Любченка, який 2 листопада написав заяву про відставку.

Політолог Ігор Рейтерович каже про те, що питання оновлення уряду нині порушують щонайменше через незначні успіхи окремих міністрів.

– До окремих міністрів справді є питання. До їхньої компетентності, рівня професійності, виконання поставлених завдань їхніми міністерствами, які певною мірою сформульовані, наприклад, президентом. Коли йдеться про міністра екології, який вже написав заяву, то це дуже показова історія. Невиконання програми президента тягне за собою відставку. Але такі питання є й до Міноборони, адже це також певною мірою сфера компетенції президента, – пояснює політолог.

Засідання Слуги народу підтвердило, що кілька місяців розмов про ротації у Кабміні не були порожніми словами. Воно стало кульмінацією підготовки, яка тривала кілька місяців.

Народний депутат Олександр Качура також пише про те, що заміну більшості міністрів вже знайшли.

Але навіть попри підтримку ротацій всередині Слуги народу, залишається ще голосування у парламенті. Хоча враховуючи настрої опозиції, звільнення мають підтримати, а от призначення багато в чому залежатимуть від кандидатур.

Але голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко вважає, якщо Рада змогла звільнити Дмитра Разумкова з посади спікера, то звільнення і призначення очільників міністерств відбудеться без проблем.

– Слуги народу навіть за Разумкова зібрали 211 голосів. Навіть якщо на призначення міністрів не вистачатиме голосів, то є союзники – група Довіра, група За майбутнє, кілька позафракційних депутатів. Я не виключаю, що за деяких персон можуть проголосувати певні представники опозиційних фракцій, – вважає Фесенко.

Засідання монобільшості

Речниця Слуги народу Юлія Палійчук підтвердила, що Олексія Резнікова планують висунути на посаду міністра оборони, з чим і пов’язана його заява про відставку.

Після засідання монобільшості Качура заявив, що голосування за звільнення міністрів відбудеться 3 листопада, а за призначення – 4 листопада.

Така ситуація може бути пов’язана із тим, що кандидатуру на вакантне місце міністра екології й досі не затвердили. Ним має стати один із заступників Абрамовського. Можливо, через це й вирішили трохи затримати процедуру призначення нових міністрів.

– Ірина Верещук – заходить на посаду міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Олексій Рєзніков – заходить на посаду міністра оборони України. Олег Уруський та Олексій Любченко пишуть заяви про відставку, – пише Качура про ротації в Кабміні.

Прибрати міністрів, які не виправдали очікувань парламенту і президента, – правильна позиція, але не хотілося б потрапити в ситуацію, коли заміну їм не призначали.

Таке вже траплялося в уряді Дениса Шмигаля. Звичайно, на місце міністрів приходили тимчасові виконувачі обов’язків, але вони не завжди стають рівноцінною заміною екс-очільникам.

Та щонайменше з призначенням Резнікова на посаду міністра оборони не має бути жодних проблем. Андрій Таран не виправдав очікувань не лише опозиції, а й влади, тому навряд чи тут виникнуть якісь розбіжності.

– Можна пригадати про наявність понад 2 млрд грн заборгованості перед нашими воїнами. В країні, яка перебуває де-факто у стані війни і в якій немає проблем з фінансуванням ЗСУ, наявність такої заборгованості – свідчення провалу організації виплат. А це питання до міністра, – наводить приклад Рейтерович.

Фесенко нагадує, що Резніков – один із найкращих кандидатів на посаду, у його професіоналізмі не сумніваються не лише члени президентської фракції, а й більшість опозиційних сил.

– Цього року ми бачили навесні хвилю ротацій: змінили кількох міністрів та призначили першого віце-прем’єр-міністра, який, за деякою інформацією, також нині в зоні ризику, як і міністр енергетики… Щодо міністра оборони – проблема назрівала. Було незадоволення ситуацією в оборонній сфері, що намагалися “розрулити” заміною заступників міністра оборони. Вже тоді було очевидно, що Тарану дали “випробувальний термін”. Проте вирішили, що потрібно міняти, а Резніков має довіру, – сказав експерт про ротації у Кабміні напередодні засідання Слуги народу.

Майже ні в кого не виникає сумнівів, що Резніков очолить Міністерство оборони, а Верещук вестиме Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, адже фракція має підтримати свою представницю.

На посаду міністра економіки, за інформацією Качури, мають запропонувати заступницю голови Офісу президента Юлію Свириденко, а кандидатуру Павла Рябікіна – у Міністерство з питань галузей стратегічної промисловості.

Тобто всі посади займуть лояльні до влади особи, що може свідчити і про відсутність або небажання приєднатися у кандидатів поза колом влади. Як неодноразово казав президент Володимир Зеленський – це надскладна робота з не дуже великим прибутком.

А результат потрібно показувати неабиякий, щоби задовольнити вимоги глави держави, парламенту та народу.

Не останні ротації

Звичайно, ціль перестановок – зробити уряд більш стабільним і потужним. За президентства Зеленського це вже четверта спроба.

На думку експертів, вона буде не останньою. Ми живемо в дуже нестабільні часи не лише для України, а й для усього світу. Тож інколи зміна керівників міністерств є життєво необхідним кроком для країни.

Тим паче, це може бути грою на лояльність парламенту. Далеко не всі нардепи лишилися задоволеними від призначення урядів що Олексія Гончарука, що Дениса Шмигаля.

Та Рейтерович зауважує, що точкові перестановки частково продиктувала зміна спікера ВР. А наступного року на нас можуть чекати кардинальні зміни у складі уряду.

– Думаю, що це такий проміжний етап, адже у нас нещодавно замінили спікера (Верховної Ради. – Ред.). Мабуть, в Офісі президента подумали, що “видовищ” достатньо і можна зайнятися точковими змінами. Наступні зміни, що відбудуться в Кабміні, на мою думку, стосуватимуться безпосередньо прем’єр-міністра і всього Кабміну. Вони матимуть глобальний характер… Найімовірніше, це станеться не цього року, адже вже розпочався опалювальний сезон. Але по його закінченні треба буде робити висновки, і вони будуть невтішними для нинішнього уряду, – вважає політолог.

Ротації в уряді точно відбудуться найближчими днями. Головне питання – який фундамент цих змін? Фесенко звертає увагу на те, що статус деяких міністрів може змінитися.

Йдеться про те, що може змінитися й функціональна складова в уряді. Так, посада, яку нині обіймає Резніков, може позбутися статусу віце-прем’єр-міністра й натомість отримати інші повноваження.

– З огляду на все, будуть певні функціональні зміни у статусах віце-прем’єр-міністрів. З’являється неофіційна інформація про те, що Резніков може зберегти за собою посаду і буде куратором низки міністерств, зокрема свого колишнього. Якщо так, то Верещук стане міністром, але без статусу віце-прем’єр-міністра. Залишається й питання щодо Уруського, якого також планують звільнити: чи буде його наступник віце-прем’єром? – розмірковує голова правління Пента.

Нам потрібно звикати до того, що зміни у складі уряду відбуватимуться чи не щороку. Щонайменше, доки на чолі країни перебуває Зеленський, який більше зважає на результат, аніж на політичні розклади.

Він й надалі керуватиметься моделями з бізнесу. Тобто залишатиме тих, хто здатен виконати поставлені завдання, а всіх інших проситиме “на вихід”.

Залишається сподіватися, що найближчим часом “лава запасних” Кабміну стане хоч трохи більшою, інакше влада може опинитися у ситуації, коли ротації в уряді стануть набагато складнішою процедурою.