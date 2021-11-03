Верховна Рада підтримала заяву про відставку Олексія Резнікова з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За проголосували 329 народних депутатів.

Очікується, що тепер Олексій Резніков обійме посаду міністра оборони. Його кандидатуру погодили під час засідання фракції Слуга народу ще 1 листопада.

Голова фракції Давид Арахамія, коментуючи призначення Резнікова у Міноборони, зазначив, що він довів свій професіоналізм, дипломатію та має хорошу репутацію серед міжнародних партнерів.

Місце Резнікова на посаді міністра із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій має зайняти нардеп Ірина Верещук. Її кандидатуру фракція підтримала одностайно.

Олексій Резніков обіймав посаду віце-прем’єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з 4 березня 2020 року.

З вересня 2019 року він – представник України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи. У 2015-2016 роках був головою української делегації у Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи.

З 5 травня 2020 року Олексій Резніков є першим заступником голови української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ).