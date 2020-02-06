Голосування за ринок землі: ситуація в Раді, мітинги і суть законопроекту (ОНЛАЙН)

Верховна Рада в четвер, 6 лютого, розпочала розгляд у другому читанні законопроекту №2078-10 Про обіг земель сільськогосподарського призначення, який передбачає відкриття ринку землі та дозволяє її продаж.

Перед цим народні обранці проголосували за продовження засідання до 20.00.

Народні депутати від Батьківщини, які виступають проти підтримки земельного законопроекту, намагалися заблокувати роботу парламенту.

Голова фракції Юлія Тимошенко зайняла місце спікера в президії. Пройти до Тимошенко нардепу від Батьківщини Сергію Власенку завадив член фракції Слуга народу Артем Дмитрук. Між чоловіками виникла штовханина.

При цьому трибуну противникам законопроекту про ринок землі заблокувати вдалося.

Пізніше Власенко вдався до нової спроби прорватися до президії парламенту, але його знову зупинили. На допомогу нардепу кинулася група соратників, яка зустріла опір з боку членів фракції Слуга народу.

У парламенті декілька разів оголошували перерву для консультацій у голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

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Як нардепи голосуватимуть за законопроект

Противниками введення ринку землі є фракції Батьківщина і Опозиційна платформа – За життя.

Не має наміру підтримати земельний законопроект також фракція Європейська солідарність.

Фракція Голос заявила, що визначиться зі своїм рішенням щодо голосування після того, як побачить остаточний текст документа.

Також не має спільної позиції щодо законопроекту група Довіра. Зі свого боку група За майбутнє заявила, що голосуватиме проти законопроекту про ринок землі.

У Слузі народу заявили, що у них є понад 226 голосів за ухвалення законопроекту про ринок землі. Фракція готова працювати всю ніч, заявив її голова Давид Арахамія.

– Це означає: скільки зможемо витримати, стільки і будемо сидіти. Я вас запрошую, беріть із собою їжу. Працюватимемо всю ніч. Повинен же цей парламент хоч одну ніч попрацювати? – сказав він.

Президент Володимир Зеленський у Раді

Зеленський відвідав засідання фракції Слуга народу 6 лютого. У Слузі народу повідомили, що глава держави закликав нардепів проголосувати за законопроект.

Раніше Зеленський заявляв, що пропонований закон про ринок землі в Україні є найбільш лояльним з існуючих в інших країнах.

Протести проти ринку землі

Під Офіс президента на мітинг вийшли представники Всеукраїнської аграрної ради. Протестуючі принесли з собою банери із закликами до Зеленського не допустити ухвалення законопроекту про ринок землі в другому читанні.

Також протести почалися під будівлею Верховної Ради. Активісти нарікають, що українські фермери не зможуть конкурувати з великими агрохолдингами на ринку землі.

Правоохоронці біля парламенту заступили на посилене чергування.















Голосування за ринок землі: ситуація в Раді, мітинги і суть законопроекту (ОНЛАЙН) / 4 фотографии

Суть закону

Парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики 28 грудня 2019 року розглянув усі правки до другого читання законопроекту про ринок землі та рекомендував його до ухвалення.

Зокрема, в законопроект були внесені правки, згідно з якими у іноземців буде право купувати українські землі тільки після референдуму. Також було змінено обмеження з продажу землі в одні руки. Його в порівнянні з першим варіантом законопроекту зменшили в 20 разів – з 200 тис. до 10 тис. га.

Законопроект передбачає тільки безготівковий розрахунок за землю з перевіркою походження коштів.

Також пропонується заборонити купувати землю в 50-кілометровій зоні від кордону і зафіксувати мінімальну ціну на земельну ділянку.

Банки зможуть тільки брати землю в заставу, тоді як частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.

Нагадаємо, ЄС підтримав плани уряду відкрити ринок землі та дав Україні рекомендацію.