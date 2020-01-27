86,5 млрд грн: Гончарук представив план будівництва доріг у 2020

У 2020 році Кабмін планує залучити 86,5 млрд грн на ремонт доріг державного значення.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

– Презентували Дорожню стратегію-2020. У найближчі п’ять років дороги стануть символом зростання та розвитку України! – написав він, назвавши цьогорічний бюджет на дорожнє будівництво “безпрецедентним в історії України”.

Голова Кабміну також заявив, що влада викорінить корупцію на ремонті доріг.

– Але, напевно, ще не усі усвідомили, що правила гри змінилися. Поступово кожен корупціонер особисто в цьому переконається, – попередив Гончарук.

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Прем’єр нагадав, що у рейтингу якості доріг, за версією Всесвітнього економічного форуму, із 137 країн Україна посіла 130-те місце, опинившись між Мозамбіком і Парагваєм.

Як відомо, передбачається виконання ремонтно-будівельних робіт на таких дорогах: М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю), Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Будівництво південного обходу м. Дніпра, Н-26 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ), Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя, Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв, Н-11 Дніпро – Миколаїв (через м. Кривий Ріг), Н-03 Житомир – Чернівці.

До слова, Укравтодор у 2020 році планує провести будівництво та реконструкцію об’їзних доріг, загальною протяжністю 101,5 км.