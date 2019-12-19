Не задекларував елітний відпочинок: Ситника внесли у реєстр корупціонерів

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник потрапив до Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Підставою для внесення до реєстру корупціонерів стала постанова Рівненського апеляційного суду від 13 грудня, яка залишила без змін рішення суду першої інстанції, де Ситника визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення.

На директора НАБУ накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу 3,4 тис. грн з конфіскацією подарунків у дохід держави.

Очільника НАБУ підозрювали в тому, що він не задекларував елітний відпочинок, який йому оплачували треті особи.

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Нагадаємо, Державне бюро розслідувань 16 квітня розпочало розслідування у кримінальному провадженні за фактом одержання директором НАБУ Артемом Ситником хабара в особливо великому розмірі від колишнього нардепа, директора компанії Енергомережі Дмитра Крючкова.

Джерело: ЄДР