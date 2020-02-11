Єрмак і Шефір працюють радниками президента безкоштовно – ЗМІ

Андрій Єрмак не отримує коштів за виконання доручень президента на посаді позаштатного радника Володимира Зеленського.

Про це йдеться у відповіді на запит журналістів до Державного управління справами.

– Державне управління справами не здійснює нарахування заробітної плати Сергію Шефіру, Андрію Єрмаку, Олександру Качуру та Олегу Устенку, – зазначає держорган.

У травні Зеленський призначив їх позаштатними радниками.

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Водночас у Зеленського заробітну плату отримує інший радник – український дипломат Руслан Демченко. За півроку на Банковій його зарплата виросла втричі. Відразу після призначення він отримував 33 тис. гривень, у жовтні вже 55 тис, в листопаді – 75 тис, а грудні – 92 тис.

Додатково за період роботи у Зеленського, Демченку виділили 33 тис. грн на оздоровлення та ще 46 тис. на вирішення побутових питань.

За період роботи в Офісі, з доходів радника президента вирахували понад 100 тис. грн податків.

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