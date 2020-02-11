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Факти / Україна / Політика

Зеленський звільнив Богдана і призначив на його місце Єрмака – укази

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента і призначив на його місце свого радника Андрія Єрмака.

– Звільнити Богдана Андрія Йосиповича з посади керівника Офісу президента України, – йдеться в його указі №46/2020 від 11 лютого.

Іншим своїм указом голова держави призначив новим головою ОП Андрія Єрмака.

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– Призначити Єрмака Андрія Борисовича керівником Офісу президента України, – йдеться в указі президента №48/2020 від 11 лютого.

Як повідомлялося, Зеленський зізнався, що в його команді є конфлікти, які заважають працювати. За його словами, в результаті конфліктів Офіс президента неминуче втрачає професіоналів.

 

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