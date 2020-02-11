З квітня стартує другий етап медичної реформи – що зміниться

В Міністерстві охорони здоров’я обіцяють, що зміни в наданні медичних послуг пацієнти відчують вже цього року.

Вже завершився перший етап медичної реформи – українці підписали декларації з сімейними лікарями. На кожного з них держава виділяє окрему суму. Самі ж лікарі отримують зарплату в залежності від кількості пацієнтів.

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З квітня стартує другий етап, до лікарень надходитимуть гроші лише за фактично надані послуги. Щоб все запрацювало необхідний ретельний облік. А тому сучасна медицина не може обійтися без цифрових технологій.

Записатись онлайн до лікаря можна через спеціальну платформу. Компаній, які надають такі послуги вже 26, і вони між собою конкурують. Кожен медичний заклад сам обирає з ким працювати, але принцип дії у всіх схожий.

Вже зараз за допомогою цифрових технологій лікар виписує електронні рецепти на безкоштовні ліки, або ті, що зі знижкою. Вони надаються діабетикам, хворим на астму та серцево-судинні захворювання.

Подекуди сімейні лікарі вже виписують й електронні направлення до профільних фахівців. Медицина все більше йде в онлайн.

Цифрова медицина значно б спростила спілкування з лікарями пенсіонерам, які часто звертаються за медичною допомогою. Але користуватись онлайн послугами вони не можуть, бо більшість не має грошей щоб придбати смартфон.

Нестача гаджетів і відсутність цифрової грамотності стосується не лише літніх людей, але й багатьох українських лікарень. Допомогти в ситуації з обмеженим дистанційними лікуванням може телемедицина.

Пілотний проект телемедицини запрацював в Одесі. Профільні лікарі з обласної клініки консультують педіатрів та терапевтів із сільської місцевості.

Такі дистанційні консультації зменшили кількість екстрених виїздів лікарів до віддалених районів у 10 разів.

Наразі масово послуги онлайн-консультацій в Україні вже надають приватні компанії. Це онлайн платформи, які за абонплату зв’язують вас із лікарем.

Утім такий онлайн зв’язок не більше, ніж порада. Юридичної відповідальності лікар жодної не несе. Та й часто потрібні додаткові аналізи, без яких встановити діагноз неможливо.

Нагадаємо, з 2020 року рання діагностика раку в Україні стала безкоштовною.