Можливий дефіцит. На всю Україну залишилось менше 3 млн медичних масок

На аптечних полицях України вже майже не видно звичайних медичних масок. Про тотальний дефіцит говорити поки рано. Маску, хоч і не з першого разу, та знайти можна. Утім працівники профільних магазинів кажуть, що кількість масок, що розпродали лише цього тижня складає понад 2 млн одиниць. Зазвичай таку кількість ледве продають за рік.

Та хоч попит зріс, але на вулицях помітити людину в масці – це велика рідкість. За підрахунками експертів, в Україні залишилось не більше 3 млн масок. Тож, ймовірно, уже наступного тижня можна буде говорити і про дефіцит. Українські реалізатори звертались за допомогою вже і до іноземних виробників, але вони все, що виробляють – одразу продають до Китаю. Деталі у сюжеті Костянтина Мельникова.

Нагадаємо, у всіх закладах загальної середньої освіти міста Хмельницького через грип і ГРВІ з 3 лютого призупинять навчання.

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