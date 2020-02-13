Діалог триває: МВФ про терміни затвердження нової програми для України

МВФ відзначає прогрес України у проведенні реформ і чекає на виконання узгоджених раніше заходів для остаточного затвердження нової трирічної програми розширеного фінансування на $5,5 млрд.

– Зараз йде дуже активний діалог. Конструктивні дискусії тривають, – повідомив представник Фонду Джеррі Райс.

Однак, він не зміг назвати можливу дату розгляду українського питання радою директорів.

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Джеррі Райс також зазначив, що п’ятьма основними фокусами нової програми є посилення верховенства права; боротьба з корупцією; підвищення конкуренції, відкриття ринків і зниження ролі олігархів; посилення гарантій незалежності Нацбанку і стабільна фіскальна політика.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час економічного форуму в Давосі зустрівся з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою.

Вони говорили про прогрес, досягнутий Україною в судовій реформі та в просуванні економіки.