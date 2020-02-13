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Факти / Україна / Суспільство

В українському підручнику з біології пропонують вивчати віруси за допомогою відеогри

В українському підручнику з біології пропонують за допомогою відеогри Plague Inc. вивчити поширення різних інфекцій світом.

Рекомендації для такої практичної роботи з біології взяті зі збірки навчальних програм для 10-11 класів під назвою Профільна школа як шлях до конкурентоспроможної особистості.

Відеогра Plague Inc. – це симулятор поширення смертельних інфекцій.

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Метою симулятора є знищення всіх людей у світі до того, як вони зможуть винайти ефективну вакцину проти інфекції.

Школярам пропонують створити свою хворобу і спостерігати за її поширенням світом, а після цього зберегти результати і зробити висновки з побаченого.

До слова, відеогра Plague Inc. набрала популярність в китайському App Store на тлі спалаху нового типу коронавірусу.

Джерело: Інститут педагогіки

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