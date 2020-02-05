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В українському підручнику з географії знайшли карту з фентезі-гри Skyrim

В українському підручнику з географії знайшли карту з комп’ютерної фентезі-гри The Elder Scrolls V Skyrim.

Про це розповів співзасновник освітніх онлайн-курсів Prometheus Іван Приймаченко.

Карта знаходиться на 37 сторінці підручника Географія для шостого класу від авторів Пестушко і Уварової, який був випущений в 2014 році.

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скайрим

За його словами, обидва підручники рекомендовані Міністерством освіти і обидва видані за державний рахунок.

– А ви кажете, українській освіті інновацій не вистачає! – написав він.

До слова, Skyrim-рольова фентезі-гра. Дії розгортаються в місті Скайрім на вигаданому материку Тамріель. Головний герой повинен зупинити повернення драконів і убити могутнього Алдуїна.

Нагадаємо, видавці українського підручника історії для 10 класу додали в один з розділів фотожабу з  актором Кіану Рівзом. Помилку на 58 сторінці підручника 2018 року випуску виявили користувачі мережі. Замість оригінального знімка робітників на будівництві хмарочоса в Нью-Йорку до фото прифотошопили сумного Рівза.

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