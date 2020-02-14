Зеленський обговорив із Путіним новий нормандський саміт та обмін

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час нормандського саміту 9 грудня 2019 року в Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів нормандської четвірки.

Зеленський та Путін також акцентували увагу на процесі звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Російській Федерації.

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Сторони погодилися з необхідністю активізувати роботу на рівні Тристоронньої контактної групи у Мінську задля реалізації досягнутих домовленостей.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що тільки Росія відповідальна за виведення військ з окупованої території Донбасу.

Фото: Kremlin.ru