Зеленський сподівається провести вибори на Донбасі восени

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього є відчуття можливості проведення виборів на Донбасі восени цього року.
Водночас, зробити це можна одночасно з місцевими виборами у всій країні.
– Місцеві вибори, які проходять одночасно у всій країні, об’єднують країну. Це важливий для мене символ, – заявив Зеленський.
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Однак Зеленський не виключає заморожування конфлікту.
– Вибори на Донбасі можливі тільки після завершення там військових дій і виведення іноземних збройних формувань, – підкреслив президент.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що головною стратегією для його команди в цілому є не втратити країну.
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