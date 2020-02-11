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Факти / Україна / Суспільство

Зеленський сподівається провести вибори на Донбасі восени

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього є відчуття можливості проведення виборів на Донбасі восени цього року.

Водночас, зробити це можна одночасно з місцевими виборами у всій країні.

– Місцеві вибори, які проходять одночасно у всій країні, об’єднують країну. Це важливий для мене символ, – заявив Зеленський.

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Однак Зеленський не виключає заморожування конфлікту.

– Вибори на Донбасі можливі тільки після завершення там військових дій і виведення іноземних збройних формувань, – підкреслив президент.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що головною стратегією для його команди в цілому є не втратити країну.

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