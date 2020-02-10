СБУ попередила замовне вбивство громадського активіста у Рівному

У Рівному Служба безпеки України попередила замовне вбивство активіста громадської організації, який протидіяв незаконному видобутку бурштину та вирубці лісів у Рівненській і Житомирській областях.
Щоб зірвати вбивство, правоохоронці зімітували обстановку злочину.
Організатором був раніше судимий мешканець Рівного, який намагався налагодити тіньовий бізнес на розкраданні державних природних ресурсів у регіоні.
Для вчинення злочину він передав кілеру інформацію про потенційну жертву і зброю – гранатомет РПГ-18 і дві бойові гранати. Правоохоронці затримали замовника під час звітування кілера перед організатором злочину.
Читайте: У Львові з військових частин крали обладнання до бронетехніки – СБУ
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 п. 11 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років, або довічне увʼязнення.
Нагадаємо, СБУ попередила вбивство екс-командира розвідпідрозділу батальйону ЗС України, яке замовили спецслужби РФ.