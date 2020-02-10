Двох членів ОЗУ, яких затримали на Закарпатті, взяли під варту

Двом членам злочинного угруповання, яких затримали 9 лютого у селищі Нижні Ворота на Закарпатті, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 315 тис. грн кожному.

Під час затримання водій автомобіля Mercedes Benz, 41-річний житель Мукачева, та водій позашляховика Toyota, 40-річний житель Вінниччини, вчинили опір правоохоронцям та намагалися скоїти на них наїзд, нагадали у поліції.

Окрім них, в автомобілях перебували ще п’ятеро осіб. Під час огляду в транспортних засобах виявили зброю – автомат і два пістолети.

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За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 ККУ – посягання на життя правоохоронця.

Як повідомлялося, після звернення влади Мукачева до керівництва МВС у зв’язку зі стріляниною на вулицях міста 7 лютого на Закарпатті посилено заходи безпеки.