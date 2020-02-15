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Виступ Зеленського, зустріч глав МЗС та український ланч: Мюнхенська конференція 2020

Мюнхенська безпекова конференція сьогодні, 15 лютого, зібрала лідерів з усього світу. Про Україну тут сьогодні говорять не тільки в контексті війни на Донбасі, а й авіакатастрофи Boeing МАУ над Тегераном. На спеціальній зустрічі міністри закордонних справ обговорили, як тиснути на Іран, аби той, нарешті, надав чорні скриньки для розшифровки. Та суму компенсацій родинам загиблих, яку має виплатити Тегеран.

Війна на Донбасі. Вона триває не в Україні, це війна в Європі. Так Володимир Зеленський звернувся до учасників конференції. Тож західний світ зарано почав заспокоюватися. В цьому переконаний наш президент.

Це основна думка його виступу у Мюнхені, де українські питання розглядали на кількох майданчиках, як на безпековій конференції, так і на традиційному ланчі, який вчетверте організовує Фонд Віктора Пінчука разом із Ялтинською Європейською Стратегією.

Як повідомлялося, раніше на сайті Мюнхенської конференції з безпеки з’явився план із 12 кроків для посилення безпеки в Україні, а також в євроатлантичному регіоні.

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