Аваков розкрив план евакуації українців з Китаю

Для того, щоб запобігти потраплянню коронавірусу Covid-19 в Україну, всіх українців, яких евакуюють з Китаю, піддадуть спеціальному медичному контролю.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

За його словами, люди з температурою вище 37,2° не потраплять на літак, а проходитимуть процедури в місцевій лікарні.

Розпочнеться евакуація з того, що китайська влада доставить наших громадян до літака в Ухані. Далі – медичний контроль.

– Після перевірки люди підуть на літак. Там їм видадуть засоби захисту, гігієни, харчування, маски, які мінятимуть тричі за час польоту, – сказав Аваков.

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На борту літака знаходитимуться 16 членів екіпажу, двоє лікарів, медсестра, працівник консульства, поліцейський і військовий.

Літак приземлиться в одному з українських аеропортів, де піде на спеціальну санітарну стоянку. Його зустрінуть співробітники ДСНС.

Всіх пасажирів і членів екіпажу, які перебували в літаку, посадять в автобуси, після чого проведуть дезінфекцію авіалайнера. Всі відходи, фільтри, серветки, залишки їжі спалять.

Автобуси попрямують до місця перебування на карантині в супроводі Нацполіції, Нацгвардії і ДСНС. Там їх розселять в корпус або корпуси з усім необхідним для комфортного життя.

Також за ними спостерігатимуть лікарі. Поруч розгорнуто штаб сил Нацгвардії і ДСНС, щоб охороняти базу.

Всі відходи з бази фільтруватимуть і знищуватимуть. Вони не потраплять в загальну міську каналізацію.

Крім того, для недопущення зараження коронавірусом, працівники бази карантину будуть одягнені у спецкостюми.

Аваков додав, що до України звернулися багато держав з проханням про допомогу. Кількох іноземних громадян планують взяти на борт.

Їх піддадуть такому самому контролю, а за надані послуги держави заплатять.

Нагадаємо, евакуація громадян України з Китаю запланована на 20 лютого.