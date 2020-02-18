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Факти / Україна

Для карантину українців розглядають 12 об’єктів – Скалецька

Для розміщення на карантин евакуйованих з Китаю громадян України розглядають близько 12 об’єктів.

Про це під час брифінгу заявила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька. Зазначені об’єкти продовжують готувати до прийому українців.

– Ключова і основна вимога – епідемічна безпека для перебування осіб в установі, і для навколишнього середовища, населення. Сьогодні таких об’єктів ми досить багато аналізували та аналізуємо далі.

Друге – питання комфорту… Третій фактор – питання можливості з боку МВС і Нацгвардії забезпечити охорону цього об’єкта, – сказала Скалецька.

Читайте: Літак для евакуації українців готовий прибути до Китаю 19 лютого – Гончарук

Вибір об’єкта для розміщення українців залежатиме від того, скільки людей буде в літаку.

Разом з українцями з Китаю повинні евакуювати громадян:

  • Аргентини;
  • Іспанії;
  • Норвегії;
  • Еквадору;
  • Панами;
  • Ізраїлю;
  • Чорногорії;
  • Коста-Ріки;
  • Домінікани.

Нагадаємо, 20 лютого о 8.00 в один з аеропортів України повинен прибути літак з евакуйованими українцями.

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