Для карантину українців розглядають 12 об’єктів – Скалецька

Для розміщення на карантин евакуйованих з Китаю громадян України розглядають близько 12 об’єктів.

Про це під час брифінгу заявила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька. Зазначені об’єкти продовжують готувати до прийому українців.

– Ключова і основна вимога – епідемічна безпека для перебування осіб в установі, і для навколишнього середовища, населення. Сьогодні таких об’єктів ми досить багато аналізували та аналізуємо далі. Друге – питання комфорту… Третій фактор – питання можливості з боку МВС і Нацгвардії забезпечити охорону цього об’єкта, – сказала Скалецька.

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Вибір об’єкта для розміщення українців залежатиме від того, скільки людей буде в літаку.

Разом з українцями з Китаю повинні евакуювати громадян:

Аргентини;

Іспанії;

Норвегії;

Еквадору;

Панами;

Ізраїлю;

Чорногорії;

Коста-Ріки;

Домінікани.

Нагадаємо, 20 лютого о 8.00 в один з аеропортів України повинен прибути літак з евакуйованими українцями.