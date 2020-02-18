Для карантина украинцев рассматривают 12 объектов – Скалецкая

Для размещения на карантин эвакуированных из Китая граждан Украины рассматривают порядка 12 объектов.

Об этом во время брифинга заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Указанные объекты продолжают готовить к приему украинцев.

– Ключевое и основное требование – эпидемическая безопасность для пребывания лиц в учреждении, и для окружающей среды, населения. На сегодня таких объектов мы достаточно много анализировали и анализируем дальше. Второе – вопрос комфорта… Третий фактор – вопрос возможности со стороны МВД и Нацгвардии обеспечить охрану этого объекта, – сказала Скалецкая.

Читайте: Самолет для эвакуации украинцев готов прибыть в Китай 19 февраля – Гончарук

Выбор объекта для размещения украинцев будет зависеть от того, сколько человек будет в самолете.

Вместе с украинцами из Китая должны эвакуировать граждан:

Аргентины;

Испании;

Норвегии;

Эквадора;

Панамы;

Израиля;

Черногории;

Коста-Рики;

Доминиканы.

Напомним, 20 февраля в 8.00 в один из аэропортов Украины должен прибыть самолет с эвакуированными украинцами.