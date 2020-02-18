Для карантина украинцев рассматривают 12 объектов – Скалецкая

Для размещения на карантин эвакуированных из Китая граждан Украины рассматривают порядка 12 объектов.
Об этом во время брифинга заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Указанные объекты продолжают готовить к приему украинцев.
– Ключевое и основное требование – эпидемическая безопасность для пребывания лиц в учреждении, и для окружающей среды, населения. На сегодня таких объектов мы достаточно много анализировали и анализируем дальше.
Второе – вопрос комфорта… Третий фактор – вопрос возможности со стороны МВД и Нацгвардии обеспечить охрану этого объекта, – сказала Скалецкая.
Читайте: Самолет для эвакуации украинцев готов прибыть в Китай 19 февраля – Гончарук
Выбор объекта для размещения украинцев будет зависеть от того, сколько человек будет в самолете.
Вместе с украинцами из Китая должны эвакуировать граждан:
- Аргентины;
- Испании;
- Норвегии;
- Эквадора;
- Панамы;
- Израиля;
- Черногории;
- Коста-Рики;
- Доминиканы.
Напомним, 20 февраля в 8.00 в один из аэропортов Украины должен прибыть самолет с эвакуированными украинцами.