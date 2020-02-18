PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Для карантина украинцев рассматривают 12 объектов – Скалецкая

Для размещения на карантин эвакуированных из Китая граждан Украины рассматривают порядка 12 объектов.

Об этом во время брифинга заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Указанные объекты продолжают готовить к приему украинцев.

– Ключевое и основное требование – эпидемическая безопасность для пребывания лиц в учреждении, и для окружающей среды, населения. На сегодня таких объектов мы достаточно много анализировали и анализируем дальше.

Второе – вопрос комфорта… Третий фактор – вопрос возможности со стороны МВД и Нацгвардии обеспечить охрану этого объекта, – сказала Скалецкая.

Читайте: Самолет для эвакуации украинцев готов прибыть в Китай 19 февраля – Гончарук

Выбор объекта для размещения украинцев будет зависеть от того, сколько человек будет в самолете.

Вместе с украинцами из Китая должны эвакуировать граждан:

  • Аргентины;
  • Испании;
  • Норвегии;
  • Эквадора;
  • Панамы;
  • Израиля;
  • Черногории;
  • Коста-Рики;
  • Доминиканы.

Напомним, 20 февраля в 8.00 в один из аэропортов Украины должен прибыть самолет с эвакуированными украинцами.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка