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Факти / Надзвичайні події

Противник пішов у наступ на Донбасі: ЗСУ зазнали втрат, бій триває

Бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил неподалік населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

– Окупанти ведуть обстріли по нашим захисникам із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог застосовує міномети калібру 120 мм. Також противник веде вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, – розповіли у штабі ООС.

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У штабі додали, що ворог перейшов до активних наступальних дій та спробував  просунутися через лінію розмежування.

Внаслідок обстрілів українські захисники зазнали втрат.

Нагадаємо, саме 18 лютого 2015 року почалось відведення військ з Дебальцево – 2,5 тис. солдат вийшли з міста, забравши техніку та знищивши залізничні колії та об’єкти транспортної інфраструктури.

Фото: military_tv_ua

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