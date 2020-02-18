Противник пішов у наступ на Донбасі: ЗСУ зазнали втрат, бій триває

Бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил неподалік населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.
– Окупанти ведуть обстріли по нашим захисникам із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог застосовує міномети калібру 120 мм. Також противник веде вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, – розповіли у штабі ООС.
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У штабі додали, що ворог перейшов до активних наступальних дій та спробував просунутися через лінію розмежування.
Внаслідок обстрілів українські захисники зазнали втрат.
Нагадаємо, саме 18 лютого 2015 року почалось відведення військ з Дебальцево – 2,5 тис. солдат вийшли з міста, забравши техніку та знищивши залізничні колії та об’єкти транспортної інфраструктури.
Фото: military_tv_ua