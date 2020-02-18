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Факти / Надзвичайні події

Накривають, як у 2015: бойовики обстріляли житловий масив у Новотошківському

У районі населеного пункту Золоте Луганської області з самого ранку йде бій. В результаті чого ворог обстріляв житловий масив.

– Десь з 5.00 ранку йде інтенсивний бій, район Золотого, Орехово та Новотошківського. Обстріли чутні і в Лисичанську. Накривають квадрати, як у 2015 році, калібр 120 та вище. Кулі долітають до Золотого, в Новотошківському попадання в житловий масив, зруйновано житло, – заявив депутат Лисичанської міськради Віталій Шведов.

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Нагадаємо, у штабі ООС заявили, що бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил неподалік населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Ворог перейшов до активних наступальних дій та спробував  просунутися через лінію розмежування.

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