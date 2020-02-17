Перед виборами на Донбасі потрібен закон про колаборантів – Аваков

Перед тим, як Україна поверне контроль над окупованими територіями Донбасу і настане час місцевих виборів, необхідно ухвалити закон про колаборантів, який також називають закон про амністію.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

В такому випадку до відповідальності не притягатимуть лікарів, вчителів та інших працівників, які не мають альтернативи.

– А якщо ти виконуєш репресивну функцію, якщо ти організовуєш загони, які стріляють в нашу сторону, здійснюєш або здійснював повалення влади насильницьким шляхом, якщо ти в Слов’янську вбивав протестантських священиків, то не потрапляєш під прощення, а потрапляєш під кримінальне переслідування, – сказав міністр .

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Він додав, що до населення окупованих територій потрібно донести інформацію про те, що кримінальне переслідування не загрожує тим людям, які не скидали конституційний лад і не зазіхали на суверенітет України.

До слова, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що завдяки створенню коридору безпеки під контролем ОБСЄ можна отримати контроль над кордоном з РФ.