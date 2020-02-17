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Факти / Україна

Українці з лайнера Diamond Princess почувають себе нормально – Пристайко

Один українець з корабля Diamond Princess, який відправили на карантин через спалах коронавірусу, почуває себе нормально, а другого можуть скоро виписати з лікарні.

Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

Йдеться про двох членів екіпажу круїзного лайнера, які заразилися новим типом коронавірусу.

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– Востаннє українські консули зв’язувалися з лікарями 13 лютого. За їх інформацією, один українець нормально себе почуває, а другого планують виписати вже завтра, – сказав Пристайко.

Наразі обидва українці перебувають у воєнному госпіталі, де проходять лікування від нового типу коронавірусу.

До слова, 19 хворих на коронавірус Covid-19 з круїзного лайнера Diamond Princess знаходяться у важкому стані. Декого з них лікують у відділеннях інтенсивної терапії.

Джерело: Свобода слова

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