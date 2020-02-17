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Факти / Україна

Перебігав дорогу на червоне: активісти зловили Арахамію на порушенні ПДР

Народного депутата з фракції Слуга народу Давида Арахамію  зловили активісти з проекту ЗупиниЛося під час того, як він перебігав дорого на червоне світло.

Арахамія одразу ж вибачився за свій вчинок і заявив, що порушуючи зазначений пункт ПДР ризикує лише власним життям.

– Виборці скажуть, що я погана людина в цьому питанні, але я намагатимусь підкоригувати свою поведінку діями з інших питань, а що ж робити, – сказав народний депутат.

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Він додав, що може перебігати дорогу на червоне світло у тому випадку, коли дійсно поспішатиме, і додав, що так людей виховали за часів існування Радянського Союзу.

За словами Арахамії, коли він переходить дорогу з дітьми, то не дозволяє собі порушувати правила.

Раніше Давид Арахамія пояснив свої слова щодо водопостачання в анексований Крим в обмін на деокупацію Донбасу.

Відео: ЗупиниЛося

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