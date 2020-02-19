20 лютого Верховна Рада розглядатиме у другому читанні зміни до Кримінального кодексу України, а також продовжить розгляд законопроектів щодо внесення змін до Конституції.

Також депутати мають розглянути зміни до закону Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства (щодо подання іноземцями та особами без громадянства біометричних даних для оформлення віз).

До порядку денного також включено голосування за зміни щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права.

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Нагадаємо, третя сесія Верховної Ради ІХ скликання розпочалася 4 лютого і триватиме до 17 липня.