20 лютого депутати Верховної Ради розглянуть у другому читанні зміни до Кримінального кодексу України, а також продовжать розгляд законопроектів щодо внесення змін в Конституцію.

Ці документи визначені президентом як невідкладні.

Перше читання:

Проект закону про внесення змін до деяких законів щодо покращення інвестиційного клімату (скасування державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність).

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування.

Проект закону про внесення змін до закону Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства (щодо подання іноземцями та особами без громадянства біометричних даних для оформлення віз).

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права.

Проект закону про внесення змін до Повітряного кодексу України (щодо удосконалення механізму справляння державних зборів за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України).

Друге читання:

Проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою (повторне друге читання).

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Питання ратифікації:

Проект закону про приєднання до Угоди про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА.

Проект закону про ратифікацію Договору між Україною та Аргентинською Республікою про видачу правопорушників.

Проект закону про ратифікацію Договору між Україною та Аргентинською Республікою про передачу засуджених осіб.

Проект закону про ратифікацію Договору між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну правову допомогу у кримінальних справах.

Проект закону про ратифікацію Угоди про спільне виробництво аудіовізуальних творів між Кабінетом міністрів України та урядом Канади.

Проект закону про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння хрестоцвітих та інших олійних або прядивних культур та Схеми сортової сертифікації насіння цукрового та кормового буряка Організації економічного співробітництва та розвитку.

Робота над законопроектами про внесення змін до Конституції України:

Проект закону про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу).

Проект закону про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України).

Проект закону про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України).

Для ухвалення рішення:

Проект закону про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії).

Проект закону про внесення зміни до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України).

Нагадаємо, третя сесія Верховної Ради ІХ скликання розпочалася 4 лютого і триватиме до 17 липня.