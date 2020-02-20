Погода на вихідні в Україні 22 і 23 лютого 2020

У суботу, 22 лютого очікується тепла та суха погода. Небо буде хмарним, з проясненнями. Вночі стовпчик термометра впаде до -1°…0°, вдень повітря прогріється до 5°…7°.

У Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях вночі можливий мокрий сніг.

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У неділю, 23 лютого в Україні пройдуть дощі, можливий мокрий сніг. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько -1°…4°, вдень 5-7° тепла.

У Вінницькій області очікується потепління аж до 11°. Найхолодніше буде на Харківщині та Луганщині – вдень стовпчик термометра не підніметься вище 4°.

Раніше Факти ICTV публікували погодну карту України на цей тиждень. Очікується тепла весняна погода – потепління повертається.