До санаторію Нові Санжари прибули 7 автобусів з евакуйованими з Китаю

7 автобусів з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями прибули в медичний центр Національної гвардії Нові Санжари та заїхали на його територію.
Автобус закидали камінням, поліція застосувала сльозогінний газ. Медики забрали одного нацгвардійця з пораненням ока, одна з місцевих жінок, яка протестувала, знепритомніла.
Перед цим правоохоронці та пожежники розчистили проїзд до санаторію, перед яким протестувальники підпалили дерево.
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Як відомо, 20 лютого відбулася евакуація українців з Уханя, де поширюється новий коронавірус. З китайського міста вивезли 45 наших громадян і 27 іноземців.
Літак із людьми прибув в аеропорт Харкова, звідки людей привезли в Нові Санжари. Місцеві жителі селища міського типу вийшли на протести проти прибуття евакуйованих, заблокувавши проїзд.
На обсервації евакуйовані пробудуть 14 днів.