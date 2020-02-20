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Факти / Україна

До санаторію Нові Санжари прибули 7 автобусів з евакуйованими з Китаю

7 автобусів з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями прибули в медичний центр Національної гвардії Нові Санжари та заїхали на його територію.

Автобус закидали камінням, поліція застосувала сльозогінний газ. Медики забрали одного нацгвардійця з пораненням ока, одна з місцевих жінок, яка протестувала, знепритомніла.

Перед цим правоохоронці та пожежники розчистили проїзд до санаторію, перед яким протестувальники підпалили дерево.

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Як відомо, 20 лютого відбулася евакуація українців з Уханя, де поширюється новий коронавірус. З китайського міста вивезли 45 наших громадян і 27 іноземців.

Літак із людьми прибув в аеропорт Харкова, звідки людей привезли в Нові Санжари. Місцеві жителі селища міського типу вийшли на протести проти прибуття евакуйованих, заблокувавши проїзд.

На обсервації евакуйовані пробудуть 14 днів.

 

Фото: УНІАН

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