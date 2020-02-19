Спалах нового типу коронавірусу почався в китайському місті Ухань наприкінці грудня 2019 року. Наразі ним захворіли вже понад 75 тис. людей, а 2 011 людей померли від зараження коронавірусом.

14 532 інфікованих змогли вилікуватися.

Найбільшу кількість хворих коронавірусом фіксують у Китаї – близько 74 тис. людей.

Коронавірусу дали офіційну назву – Covid-2019, і він продовжує поширюватися світом.

Основним регіоном поширення коронавірусу залишається Китай і прилеглі країни, такі як Японія, Південна Корея, Таїланд, Малайзія, Сінгапур, Індія.

Також випадки захворювання були зафіксовані у Сполучених Штатах, Канаді, Австралії, Франції, Німеччині, Італії, Швеції, Фінляндії, Росії, Великій Британії, Єгипті, Бельґії та ОАЕ.

Через захворювання новим типом коронавірусу 14-денний карантин вводили на круїзному лайнері Diamon Princess. Наразі звідти вже почала сходити перша група пасажирів у розмірі 500 людей. Весь процес висадки має завершитися до 21 лютого.

Читайте: Кого першим атакує коронавірус – Китай опублікував велике дослідження щодо Covid-19

Факти ICTV також писали про те, що 19 лютого літак компанії SkyUp вилетів в китайський Ухань для евакуації українців.