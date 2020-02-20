У Нових Санжарах тривають сутички з поліцією: місцеві налаштовані нікого не пускати

У Нових Санжарах на Полтавщині – протести та паніка. Мешканці намагаються перекрити дорогу, аби в місцевий санаторій не привезли евакуйованих з китайського Уханя. Виникли сутички з поліцією. Туди навіть пригнали БТР.

До Нових Санжар приїхав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він запевнив, що евакуйовані здорові, симптомів інфекції у них немає.

Автобуси з людьми їдуть з Харкова. Персонал санаторія вивозять, з евакуйованими на карантині залишаться медики і техніки, які їх супроводжують.

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Зранку для проїзду евакуйованих українців силовики за допомогою військової техніки звільняли дорогу від протестувальників. Поруч із санаторієм місцеві облаштували імпровізований кордон із шин і каміння. Люди стали живим ланцюгом і не збираються пропускати транспорт.

За півкілометра до санаторію стоять десятки одиниць військової техніки. Правоохоронці утворили щільний кордон.

Заклад – загальнотерапевтичного профілю, розрахований на дві сотні ліжок. У сам санаторій нікого не пускають. Співробітники також не виходять до людей. За повідомлення Полтавського обласного управління охорони здоров’я, санаторій готували завчасно, відпочивальників відселили, тож готові приймати евакуйованих з Уханя українців.

Натомість, місцеві мешканці не вірять, що в закладі все на належному рівні. Люди обурені, що їх ніхто не попередив. У Нових Санжарах серйозних сутичок між поліцією та місцевими не було. Щоправда, жителі налаштовані рішуче – пропускати українських туристів не збираються.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Аваков прибув у Нові Санжари.

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