В’їзд до санаторію Нові Санжари заблоковано фурою, яка “зламалася”

В’їзд до медичного центру Нові Санжари Національної гвардії України, куди везуть евакуйованих з Китаю українців та громадян інших країн, заблокували вантажівкою.

Присутні на місці події люди стверджують, що транспортний засіб не може від’їхати через те, що зламався.

Зі свого боку голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов попередив місцевих жителів, що евакуйовані українці підуть з автобусів до санаторію пішки у разі, якщо фуру не приберуть.

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Посадовець також додав, що прибуття людей очікується вже найближчим часом.

До слова, у МВС заявили, що правоохоронці реагуватимуть на блокування доріг під час протестів у Нових Санжарах.

Фото: Kolo.news