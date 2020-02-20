20 лютого в Україні вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні. Цей день став найкривавішим в історії Євромайдану – від куль беркутівців загинули 48 мітингувальників.
Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою взяли участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.
Глава держави та перша леді встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів у Києві.
День Героїв Небесної сотні: Зеленський з дружиною вшанував пам’ять загиблих / 4 фотографии
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Пролунали поминальні дзвони.
Раніше Факти ICTV писали, що відомо про розслідування справ Майдану.
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