Ціна на газ у Європейському Союзі стрімко падає. Вона вже знизилась до десятирічного мінімуму. І хоч один з факторів – аномально тепла зима, це не єдина причина.

Водночас низькі ціни у Європі не можуть не впливати на ціноутворення на блакитне паливо в Україні.

Журналіст Фактів ICTV Олексій Савіцький поговорив з Михайлом Гончаром, президентом Центру глобалістики Стратегія XXI. Чому вартість газу падає, як це може використати Україна та чому Газпром зазнає втрат – у матеріалі.

Ситуація у Європі

Вартість газу на європейських хабах сьогодні коливається в межах $115-125 за тис. кубометрів.

Зниження ціни на європейських ринках прямо залежить від світових тенденцій. Тому коливання Михайло Гончар називає “ефектом доміно” від австралійського скрапленого газу. Адже минулого року Австралія стала лідером у виробництві та експорті скрапленого газу, потіснивши Катар, який тривалий час тримав першість.

– Вихід австралійського скрапленого газу на європейський ринок малоімовірний. Але він займає позиції на азійському ринку – Китай, Південна Корея, Японія його найбільші імпортери. Відповідно, американський та катарський газ дедалі більше потрапляє на європейський ринок.

Навіть у невеликих кількостях, ще й з урахуванням метеокліматичних змін, це призводить до достатньо серйозного падіння цін на газ на європейських хабах, пояснює експерт.

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Він прогнозує – після завершення зимового періоду ціна на блакитне паливо знизиться ще більше.

Пов’язано це з запасами, які робила Європа, оскільки існувала загроза непідписання Росією контракту на транзит територією України. Відтак підземні сховища були під зав’язку заповнені газом.

– Європейські компанії платять високий тариф за зберігання у газових сховищах, вони намагатимуться від нього позбавитись якомога швидше. Ймовірно, низка трейдерів будуть продавати газ з доплатою.

Україна має шанс закупити дешевий газ

Падіння ціни у Європі – це сприятлива для України кон’юнктура, переконує експерт, адже можна запастись газом до наступного опалювального сезону за рекордно низькими цінами.

– У наших газосховищах залишиться більше половини газу, який запасали на цей період, отже, закуповувати треба не багато. А те, що доведеться придбати з країн Європейського Союзу, матиме найнижчу з можливих цін.

Газпром занепадає

Сьогодні російський Газпром – монополіст у постачанні газу в Європу східним напрямком, зокрема транзитом через Україну. Та за підсумками року, вважає експерт, компанія може недорахуватись третини виручки – як внаслідок падіння ціни, так і внаслідок скорочення споживання газу.

– Газпром тіснять. Це яскраво простежується на ринку Туреччини. Росія завершила будівництво Турецького потоку, ввела помпезно його в експлуатацію, але минулого року Туреччина як ніколи мало імпортувала газу, – пояснює експерт.

Збудовано новий газопровід, але водночас Блакитний потік, який розрахований на 16 млрд кубічних метрів, залишився недовантаженим. Причина в тому, що Туреччина почала закуповувати скраплений газ з Алжиру, Катару, США.

– Незабаром, думаю, у 2021 році, до грецьких терміналів надійде скраплений газ з США, який разом з азербайджанським, що має також прийти на Південь Європи, “відгризатиме” певний шматок європейського ринку газу, зменшуючи частку Газпрому.

Втім, конкурувати Газпром не здатен. Знижувати ціну він не може, оскільки вкладені колосальні ресурси у будівництво обхідних газопроводів. Деякі з них не завершені – друга нитка Турецького потоку і Північний потік-2.

– Газпром потрапив у глухий кут. Для них зараз Північний потік-2, як валіза без ручки. Кинути не можна і добудувати без наслідків теж.

Експерт підсумовує – сукупні витрати компанії перевищують доходи. І така ситуація спостерігається з 2018 року.

До слова, Факти ICTV писали, що змінила ініціатива уряду про дві окремі платіжки на газ та чи ефективно це.