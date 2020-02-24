Двоє нардепів пропонують дозволити російську мову в роботі Ради (ДОКУМЕНТ)

Народні депутати Максим Бужанський (Слуга народу) і Олег Волошин (Опозиційна платформа – За життя) зареєстрували у Верховній Раді проект закону, у якому пропонується законодавчо закріпити можливість використання російської мови в роботі парламенту.

Депутати пропонують встановити, що відповідно до ст. 10 Конституції України в роботі Верховної Ради може використовуватися російська та інші мови національних меншин України.

У запропонованих змінах йдеться про те, що народні депутати та інші особи, на яких не поширюється дія закону Про державну службу, на пленарних засіданнях Верховної Ради, парламентських слуханнях, в роботі органів Верховної Ради можуть використовувати для всіх видів виступів, передбачених у статті 32 цього Регламенту, мови національних меншин України.

У такому разі, за потреби, Апарат Верховної Ради забезпечує переклад з мов національних меншин України на державну мову і навпаки.

Також у законопроекті йдеться про те, що мовою роботи посадових осіб Верховної Ради, на яких поширюється дія закону Про державну службу, є державна мова.

Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо мови роботи) by Віта Гірко on Scribd

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У пояснювальній записці депутати вказують, оскільки у ст. 2 Регламенту Ради встановлено, що мовою роботи парламенту є державна мова, то в ньому не реалізовано конституційні гарантії і норми щодо вільного розвитку, використання і захисту російської та інших мов національних меншин України.

До слова, раніше народний депутат від партії Слуга народу Максим Бужанський подав у Раду законопроект про скасування мовного закону, який був ухвалений 25 квітня 2019 року.

Тоді таке рішення нардеп пояснив тим, що документ “завдає шкоди” Україні і “спрямований на дискримінацію носіїв інших мов, передусім, російської”.