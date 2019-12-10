Скасування мовного закону: нардеп Бужанський подав у Раду законопроект

Народний депутат з фракції Слуга народу Максим Бужанський вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонує скасувати закон про державну мову.

Нардеп Максим Бужанський вважає, що потрібно скасувати закон про мову, ухвалений праламент 25 квітня 2019 року.

– Вніс до парламенту законопроект щодо визнання закону про державну мову таким, що втратив чинність. Про скасування закону про мову, якщо комусь зрозуміліше так. На базі нововиявлених обставин, зважаючи на рішення Венеціанської комісії, – написав він у соцмережі.

На його думку, цей документ “завдає шкоди” Україна і “спрямований на дискримінацію носіїв інших мов, передусім, російської”.

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– Скасування закону про мову в чинній редакції відкриє можливість для написання дійсно вартісного документу, – вважає нардеп від Слуги народу.

Текст законопроекту поки відсутній на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, 6 грудня Венеціанська комісія стала на бік України в її бажанні віддати перевагу українській мові перед російською але розкритикувала мовний закон від 25 квітня.